Libri o video? La scelta di un pugliese sagace

Leggere libri è come lavare il setaccio con l’acqua del fiume: ti pulisce la mente e lo spirito. Influenzare correttamente.

Il setaccio e il fiume: una parabola sulla lettura

Un giorno, un allievo chiese al suo Maestro: “A che serve leggere tanti libri, se poi li dimentico?” Il Maestro non rispose subito, ma lo portò in riva a un fiume.

Lì gli diede un setaccio sporco e gli chiese di prendergli dell’acqua. L’allievo provò più volte, ma l’acqua scivolava via dai fori. Si arrese e disse: “È impossibile, Maestro”.

Il Maestro gli sorrise e gli mostrò il setaccio. Era pulito e lucido. “Così sono i libri – disse – Ti lavano la mente e lo spirito, anche se non ricordi tutto quello che leggi”.

La tecnologia e i bambini: una sfida per i genitori

Oggi i bambini sono sempre più attratti dai video e dai dispositivi elettronici. Spesso preferiscono guardare uno schermo piuttosto che sfogliare un libro.

I genitori si chiedono come educarli alla lettura e al valore dei libri.

La risposta è semplice: bisogna dare l’esempio. I bambini imparano da quello che vedono e sentono.

Se i genitori leggono libri, ne parlano, li regalano, li portano in biblioteca, i bambini capiranno che i libri sono importanti e belli.

E scopriranno il piacere di leggere, di immaginare, di arricchirsi.

Libri: fonte di vita e di saggezza

Leggere libri non è solo un passatempo o un obbligo scolastico. È un modo per crescere, per conoscere, per sognare.

I libri ci aprono le porte di mondi diversi, ci fanno riflettere, ci emozionano, ci insegnano. I libri sono fonte di vita e di saggezza.

Chi legge libri vive meglio e più a lungo. Chi sceglie i libri sceglie la qualità della propria esistenza.

Più facile però… influenzare con un video di 15 secondi

Scegliamo di promuovere Libri o Falsi idoli.