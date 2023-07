In sella in bici stroncato da un malore un 70enne

Una giornata di svago e attività all’aperto si è trasformata in una tragica vicenda nella provincia di Foggia. Un uomo di circa 70 anni ha perso la vita ieri mattina mentre partecipava a un percorso in bicicletta insieme ad altri ciclisti.

Il drammatico evento si è verificato lungo la Statale 272, nel tratto di strada che collega San Marco in Lamis a San Severo.Secondo quanto riportato dalle fonti, l’uomo è deceduto improvvisamente, probabilmente a causa di un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Gli altri ciclisti presenti sulla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi, e sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del ciclista settantenne.

L’Arma dei Carabinieri ha avviato le indagini per ricostruire le dinamiche e le cause della tragedia. I militari stanno effettuando i necessari rilievi al fine di ottenere una chiara comprensione di quanto accaduto. È importante stabilire se il decesso sia stato causato esclusivamente da cause naturali o se vi siano altre circostanze o fattori che abbiano contribuito all’evento.