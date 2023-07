Incidente tra bus e auto: traffico in tilt, diversi km di coda.

In una drammatica giornata di traffico intenso sulla SS 100 in direzione Mottola, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bus di turismo e due autovetture. L’impatto ha causato una lunga coda di automobili di diversi km, che si estende dall’uscita di Massafra fino a quasi all’ingresso di Mottola.

La collisione è avvenuta in un tratto particolarmente affollato della strada, provocando un immediato intervento da parte delle autorità competenti. Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i carabinieri della locale stazione, insieme al personale sanitario del 118.

Al momento, non sono ancora state rese note le condizioni dei soggetti coinvolti nel sinistro.

La gravità dell’incidente ha comportato una significativa interruzione della viabilità nella zona, con il traffico che è andato praticamente in tilt. Le autorità hanno istituito una serie di deviazioni per consentire il flusso veicolare e per agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso sul posto.

Gli agenti della polizia stradale stanno attualmente svolgendo le indagini per determinare le cause dell’incidente.

È probabile che, oltre alle analisi tecniche, verranno acquisiti i resoconti dei testimoni oculari e saranno visionate le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, al fine di ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto.