Vito Fazzi, stop alle visite oncologiche. Pagliaro (LPD): “Il cancro non va in vacanza”

L’ospedale Vito Fazzi di Lecce ha sospeso le prenotazioni per le visite oncologiche fino a settembre, creando una grave situazione di disagio per i pazienti affetti da cancro.

A denunciare questa situazione allarmante è Paolo Pagliaro, consigliere regionale e capogruppo del movimento politico “La Puglia Domani” nonché Presidente di Mrs (Movimento per il Rinnovamento Sociale).

“Il cancro non va in vacanza, ma al polo oncologico dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce le prenotazioni delle visite oncologiche sono sospese almeno fino a settembre”, afferma Pagliaro.

“Per i pazienti oncologici a rischio recidiva è impossibile programmare una visita di controllo nei prossimi due mesi, e per prenotare un esame PET bisogna aspettare addirittura novembre.”

La gravità della situazione emerge dai racconti disperati di alcuni pazienti che hanno cercato di prenotare accertamenti urgenti per tumori e leucemie, scoprendo che non ci sono disponibilità fino all’autunno, nemmeno nel settore privato convenzionato. Questa emergenza richiede un intervento immediato da parte del direttore generale della ASL Lecce, dell’assessore alla sanità e del direttore del dipartimento regionale salute, affinché garantiscano ai pazienti oncologici leccesi e salentini l’assistenza diagnostica e specialistica che viene negata loro in questo momento.

Giorni fa, Pagliaro aveva già denunciato la carenza di personale anche nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Fazzi, dove l’assistenza dipende dall’eccezionale dedizione di soli due medici, affiancati da risorse umane assolutamente insufficienti a far fronte alle esigenze delle numerose famiglie che si rivolgono a questa struttura.

Un ritardo nella diagnosi o nella terapia rappresenta un serio pericolo per la vita di molti pazienti già duramente colpiti dalla malattia. Essi vivono con l’angoscia di possibili ricadute e peggioramenti e si ritrovano impotenti, abbandonati dal servizio sanitario pubblico.

“Questo è disumano”, conclude Paolo Pagliaro, richiamando l’attenzione sul drammatico scenario che si sta sviluppando all’interno dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.La situazione descritta dal consigliere regionale richiede una pronta risposta da parte delle autorità sanitarie competenti. È fondamentale che siano messe in atto tutte le misure necessarie per garantire un’adeguata assistenza medica ai pazienti oncologici, evitando ulteriori ritardi che potrebbero avere conseguenze irreparabili sulla loro salute e sulle loro vite. Il cancro non può aspettare, ed è imperativo che i responsabili prendano provvedimenti immediati per risolvere questa emergenza.