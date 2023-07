Carabinieri Biodiversità: giornate di apertura al pubblico della Riserva Naturale Orientata a Martina Franca

Vuoi vivere un’esperienza unica e indimenticabile nella natura?

Vuoi scoprire le meraviglie della biodiversità che si nascondono nelle Murge Orientali?

Vuoi conoscere i Carabinieri Biodiversità, i custodi di questo patrimonio naturale?

Allora non perdere le giornate di apertura al pubblico della Riserva Naturale Orientata Murge Orientali, sezione Galeone, a Martina Franca (Ta).

Potrai visitare la riserva accompagnato dai Carabinieri Biodiversità, che ti faranno da guide esperte e appassionate.

Le giornate di apertura al pubblico sono previste per il 27 luglio (ore 19:00), il 29 agosto (ore 18:00) e il 7 settembre (ore 18:00) del 2028.

La partecipazione è gratuita e a numero limitato, quindi affrettati a prenotare il tuo posto contattando il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (TA) al numero 080/4306470.

Cosa ti aspetta nella riserva

La Riserva Naturale Orientata Murge Orientali è un’area protetta di grande valore ambientale e paesaggistico, che ospita una ricca varietà di flora e fauna.

Potrai ammirare boschi, prati, grotte, doline, specchi d’acqua e rocce carsiche, oltre a numerose specie animali e vegetali, alcune delle quali rare o endemiche.

I Carabinieri Biodiversità ti racconteranno le caratteristiche, le curiosità e i segreti di questo ecosistema straordinario, che loro proteggono e valorizzano con dedizione e competenza.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di entrare in contatto con la natura e con i suoi guardiani. Ti aspettiamo in riserva!