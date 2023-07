Crispiano – Al via Trofeo dei Borghi 2023

Bicinpuglia. Pe Bicinpuglia, la prima tappa sarà domenica 9 luglio a Crispiano con il primo Memorial “Piero Luscietti” organizzato dall’ASD Terranostra Team Bike.

Messi in archivio i successi delle nove tappe delle Challenge Bike Salento e dei tre appuntamenti delle Marathon&Medio Fondo già disputati, Bicinpuglia si tuffa nell’attesissimo Trofeo dei Borghi 2023.

La carovana Uisp di mountain bike si sposta nella provincia di Taranto, più precisamente a Crispiano, per il 1° Memorial “Piero Luscietti“, che inaugura la serie di appuntamenti “by night”, che contraddistinguerà i mesi di luglio ed agosto.

La gara comincia, infatti, alle 19: gli atleti si ritroveranno alle 18 in Piazza della Libertà per poi partire (per categorie) un’ora più tardi.

A fine manifestazione ci saranno le premiazioni e l’attesissimo pasta party finale per tutti i partecipanti.

Il percorso è stato tracciato in modo da coinvolgere il Centro Storico di Crispiano comprensiva di una zona pavimentata molto caratteristica. La gara si svolgerà quindi su un circuito di 2,1 km da ripetere 12 volte con un dislivello di circa 50 metri a giro.



Emozioni e divertimento non mancheranno di certo: salite e discese non lasceranno spazio a momenti di noia durante tutta la gara.

“Sta per avere esordio anche il Trofeo dei Borghi – sottolinea soddisfatto il coordinatore di Bicinpuglia e responsabile SDA Ciclismo Nazionale Uisp Giovanni Punzi – che è la perla del nostro campionato. Gratificante il risultato degli abbonamenti, triplicato rispetto alla passata stagione. Il format è piaciuto ed è vincente, entriamo nei borghi della Puglia toccando diverse province: cominciamo con entusiasmo da Crispiano, vi aspetto domenica”.



“Questo primo appuntamento è un emozione che circonda tutta Terranostra e tutto il paese – dichiara Giorgio Caramia, presidente della Terranostra Team Bike – perché dopo tanto tempo ritorniamo sulla scena di Bicinpuglia da protagonisti. È stata una scelta spontanea quella di organizzare questa gara, sia per rendere Crispiano centro sportivo ciclistico per una sera e sia per far conoscere a tutti quanto questo paese ha da offrire. Noi ce la stiamo mettendo tutta per fare del nostro meglio.



Sappiamo che non sarà semplice, ma la passione per il ciclismo ci ha fatto raggiungere tante imprese. L’aiuto di tutti è stato necessario e i frutti si vedranno domenica”.

Già sessanta le iscrizioni: per garantire un regolare e sereno svolgimento della gara, si potrà raggiungere il numero massimo di 100 atleti.