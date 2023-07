Taranto – Presentato Taranto Jazz Festival

Quarta Edizione

Dal 19 al 23 luglio, l’Arena Villa Peripato di Taranto ospiterà il tanto atteso Taranto Jazz Festival nella sua quarta edizione. Questo evento annuale vanta una line-up di artisti eccezionali, tra cui Fiorella Mannoia accompagnata da Danilo Rea, Raphael Gualazzi in trio e Richard Sinclair. Inoltre, sarà reso omaggio ai Radiohead con le performance di Lisa Manosperti e Rodrigo D’Erasmo. L’edizione di quest’anno presenta anche una novità: due serate completamente gratuite, durante le quali saranno protagonisti artisti pugliesi di fama internazionale nel mondo del jazz.

La presentazione ufficiale del Taranto Jazz Festival 2023 si è tenuta ieri presso la sede temporanea di Via Pupino 36. La giornata è stata dedicata a una vera e propria maratona, con inizio alle 17:00, che ha compreso una conferenza stampa, un aperitivo con dj-set e il concerto del quartetto di Nico Drammissino.

All’incontro erano presenti diversi ospiti, tra cui il direttore artistico Antonio Oliveti, che ha subito sottolineato l’importanza del nuovo luogo scelto per l’evento: “La sede temporanea di Via Pupino 36 sarà la nostra casa estiva, un luogo dove sarà possibile acquistare i biglietti, le magliette del festival e immergersi nella musica con una nuova dimensione di socialità, prima, durante e dopo il festival. Quest’anno abbiamo alzato l’asticella, regalando alla città di Taranto, nell’incantevole cornice dell’Arena Villa Peripato, due serate ad ingresso gratuito con una selezione di artisti pugliesi di livello internazionale.”

Alla conferenza ha partecipato anche Fabiano Marti, Assessore allo Spettacolo del Comune di Taranto, che ha dichiarato: “Siamo particolarmente legati alla Villa Peripato, il luogo che ospiterà l’intero festival quest’anno. Sono felice che i nomi degli artisti siano sempre di altissimo livello, in particolare con la presenza di una grande artista come Fiorella Mannoia. Ringrazio gli sponsor che continuano a sostenere le associazioni locali nell’organizzazione dei festival, soprattutto in un periodo di cambio amministrativo e post-pandemia. Negli ultimi giorni, ho istituito un bando comunale che consentirà alle imprese culturali di accedere ai fondi per i propri eventi.”

Teleperformance Italia, con il suo Amministratore Delegato Italia-Albania, Diego Pisa, e BCC San Marzano, rappresentata dal suo presidente Emanuele Di Palma, sono due importanti sponsor del TAJF. Durante l’incontro, hanno sottolineato l’importanza della cultura e della sostenibilità nei loro rapporti con i dipendenti e la comunità. Diego Pisa ha dichiarato: “La cultura è un elemento fondamentale per aumentare il senso di appartenenza all’azienda e al territorio”.