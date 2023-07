Destination Marketing Awards all’associazione Naturalmente a Sud di Manduria

Il prestigioso Premio “Destination Marketing Awards” sarà assegnato venerdì 7 luglio all’Associazione “Naturalmente a Sud” di Manduria. La cerimonia si terrà nella splendida cornice di Piazza Falcone e Borsellino a Manfredonia. Questo premio, giunto alla terza edizione, è un riconoscimento per l’impegno profuso da vari professionisti nel promuovere le destinazioni turistiche del territorio, dal Gargano alla Puglia, fino all’intero Sud Italia.

Il “Destination Marketing Awards 2023” si propone di premiare coloro che, grazie alla loro professionalità e dedizione, hanno contribuito a valorizzare il territorio, collegandolo al panorama nazionale, con una visione futura. Si riconosce l’importanza dell’economia turistica per lo sviluppo di un territorio, considerando il turismo non solo come un’attività economica, ma anche come una progettazione e una visione del futuro per paesaggi, città e ambiente.

“Naturalmente a Sud” è nata nel 2007 con l’obiettivo di creare relazioni significative e valorizzare il capitale umano delle comunità. Floriana Guida e Andrea Polimeno sono gli innovatori sociali che guidano l’associazione, interessati a promuovere un’economia etica basata sulla cultura e sulla bellezza.

Nel 2018, Floriana e Andrea hanno aperto a Manduria la “Casa Sud E.S.T. – Ecological Social Tourism” presso la casa del Capo Stazione, al fine di sostenere il turismo sostenibile accogliendo ciclisti e camminatori che percorrono le vie ciclabili e pedonali della Puglia. Questo progetto offre un’esperienza autentica che unisce l’ospitalità e l’animazione sociale, facilitando il dialogo tra cultura, turismo e benessere.

La visione di Floriana Guida e Andrea Polimeno è quella di replicare questo modello ibrido di gestione dei beni comuni in tutte le province della Puglia, promuovendo lo sviluppo delle comunità attraverso il turismo sostenibile.

Oggi, ricevono il prestigioso Destination Marketing Award in riconoscimento del loro impegno a favore di un modello innovativo e di alta qualità nel settore turistico.

Durante la cerimonia della terza edizione del “Destination Marketing Awards”, presentata da Stefania Benincaso e Rocky Malatesta, saranno premiati anche altri illustri professionisti. Tra loro, Fabio Viola, designer e produttore di videogiochi; Franco Grasso, uno dei più importanti responsabili del revenue management in Europa; Nevio D’Arpa, fondatore di “365 giorni nel Salento” e “Salento Review”; Viola Tarantino, esperta di turismo matrimoniale; Carmelo Fanizza, fondatore della Jonian Dolphin Conservation; Matteo Silvestri, presidente dell’Associazione “Trabucchi storici del Gargano”; Michele Solimando, esperto birraio e fondatore di “Rebeers”; e Francesco Caizzi, presidente regionale di Federalberghi.