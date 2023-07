Locorotondo – Al chiaro di luna con “LUMinARIA” fra musica e fuochi barocchi

Danza al chiaro di luna con “LUMinARIA”: un mix di musica e fuochi barocchi nel centro storico di Locorotondo

Stanno per prendere vita i preparativi per “LUMinARIA: Dancing in the Moonlight”, un evento unico nel suo genere che si terrà nel suggestivo centro storico di Locorotondo, nell’ambito della sesta edizione della Festa delle Luci. L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 luglio a partire dalle 19:30, per un’esperienza emozionante in onore dei festeggiamenti di Santa Lucia che si terranno il giorno seguente.

LUMinARIA è un festival dedicato alla luce, che combina danza, musica e l’antica arte dei fuochi barocchi, creando uno spettacolo unico all’interno del pittoresco centro storico di Locorotondo, illuminato solo dalle candele. Grazie alle scenografie naturali offerte dal borgo antico e allo spettacolo mozzafiato dei fuochi barocchi, progettato da Euforica, LUMinARIA è diventato uno degli eventi più suggestivi dell’estate pugliese.

Il tema di LUMinARIA 2023 è “Dancing in the Moonlight” (Danzando al chiaro di luna). Il protagonista dell’evento sarà la musica di cinque diverse generazioni, che animerà il centro storico di Locorotondo e accoglierà i visitatori in un’atmosfera magica, illuminata solo dalle candele. La musica e lo scambio intergenerazionale saranno i fili conduttori dell’intero evento, che spazierà dagli anni ’30 ai giorni nostri, offrendo una combinazione unica di eventi legati alla luce e alla festa estiva di Santa Lucia.

“LUMinARIA: Dancing in the Moonlight” trasformerà il centro storico di Locorotondo in una pista da ballo all’aperto, illuminata da migliaia di candele. Saranno organizzate visite guidate per scoprire fatti e monumenti storici, e cinque DJ set, distribuiti in diverse location e dedicati a ciascuna generazione musicale (Pre-boomer, Boomer, Generazione X, Millennials, Generazione Z), animeranno i vicoli del borgo antico con generi musicali che spaziano dallo swing degli anni ’30 alle sonorità contemporanee. I brani più celebri delle diverse generazioni accompagneranno il pubblico fino al momento tanto atteso dello spettacolo di luci, musica e fuochi barocchi, il più grande in Puglia, creato da Itria Fireworks seguendo il design di Euforica.

Per ammirare lo spettacolo, basterà alzare gli occhi verso il profilo più elegante del borgo, via Nardelli, alle 23:15, lungo la Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”, e lasciarsi trasportare dalla musica e dai fuochi che seguiranno il ritmo.

Quindi, alle ore 23:15, spettacolo di musica e fuochi barocchi “Dancing in the Moonlight”

Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”

Nella stessa serata, sarà possibile partecipare a visite guidate nel buio del centro storico di Locorotondo