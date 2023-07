A Martina Franca il Palcoscenico dei ‘Fragili Influenzati’ Costa 36.000 Euro: una Commedia Tragicomica

Evento influencer Martina Franca

Una volta, in un universo parallelo, gli eroi combattevano la guerra della popolarità con trucco, parrucca, selfie e hashtag.

Questi personaggi colorati e glamour erano noti come “influencer”.

Ma attenzione, non parliamo di menti illuminate che diffondono saggezza e conoscenza, bensì di eroi di plastica, campioni nell’arte dell’autopromozione.

In questo mondo stravagante, la legge del più seguito regna suprema.

La voce dell’influencer riecheggia come un gong nelle orecchie dei loro devoti follower, la maggior parte dei quali sono giovani menti impressionabili che assorbono ogni parola come spugne in un oceano di vanità.

Talvolta, questo potere viene usato per il bene, ma può diventare anche uno strumento di cyber bullismo, trasformando la vita di questi giovani in un incubo di insicurezze e angosce.

Nel frattempo, nel nostro mondo reale, dove fame e povertà persistono, si decide con leggerezza di finanziare un evento da 36.000 euro a Martina Franca, come se si stesse comprando un gelato.

Qui inizia la commedia tragicomica. Sembra che l’organizzatore dell’evento avesse già concluso accordi con i “glitterati” prima che il Comune decidesse di finanziare l’evento.

Ci chiediamo, come può un organizzatore prevedere il futuro? È forse un indovino? O esiste forse un “discutibile” accordo dietro le quinte che ha permesso una tale coincidenza?

È giusto che i soldi pubblici vengano usati per finanziare l’apparizione di celebrità in un momento in cui tante famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese?

E che dire degli ospiti scelti? Marco Caminsani Calzolari, Vincenzo Schettini, il Tiktoker Mandrake, Antonella Arpa, Enzuccio e FaviJ.

Gli influencer costati 76.000 euro

Non mettiamo in discussione la loro abilità nel muoversi nel tempestoso mare dei social media. Ma perché non optare per le Santorine, Angela e Micaela, influencer del Capocollo di Martina Franca, che portano con orgoglio il sapore della tradizione e della genuinità della nostra terra? Non sarebbe stato più autentico e, soprattutto, meno costoso?

Le Santorine influencer del Capocollo martinese che non hanno ritenuto opportuno invitare

La presentatrice, Antonella Carone, sembrerebbe aver già lavorato con il Sindaco della città, avendo presentato la sua campagna elettorale.

Antonella Carone presentò la candidatura del sindaco Palmisano

Le vele pubblicitarie che portavano l’immagine della candidatura dell’attuale Sindaco, appartenevano a chi ha organizzato l’evento e che oggi percepirà il lauto contributo di 36.000 euro?

Le vele pubblicitarie della Campagna elettorale del sindaco da chi furono fornite?

Questo ci porta a domandarci: è solo una coincidenza o c’è qualcosa di più grande in gioco qui?

In conclusione, ci troviamo di fronte a una commedia che, nonostante le risate, lascia un sapore amaro in bocca.

Quale sarà il prossimo capitolo di questa tragicomica farsa?

Solo il tempo potrà dirlo. Ma una cosa è certa: quando il palcoscenico dei ‘fragili influenzati’ costa 36.000 euro, ci si deve chiedere se il divertimento che influenza le menti altrui vale un contributo pubblico così elevato, sottratto dalle tasche dei cittadini, soprattutto quando tutto questo avviene durante la Festa Patronale di San Martino, il Vescovo che si levò il mantello per darlo ad un povero.