Giochi del Mediterraneo. Filippetti (Pd): “Il Governo mostri maturità”

In merito alla questione dei Giochi del Mediterraneo, Anna Filippetti, segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto, ha espresso la necessità che il Governo centrale dimostri maturità e senso di responsabilità. “Le polemiche non ci appassionano affatto, soprattutto quando c’è da lavorare e il tempo stringe”, ha dichiarato Filippetti.

La nomina tempestiva di Massimo Ferrarese come commissario per i Giochi del Mediterraneo da parte del Governo, con l’obiettivo di recuperare tempo prezioso, è stata apprezzata. Tuttavia, la fase successiva, ossia la concreta realizzazione dei progetti, stenta ad arrivare. “Come possiamo procedere se il Governo non sblocca le risorse destinate a questo scopo?”, si chiede Filippetti.

Il Partito Democratico si conferma al fianco della città di Taranto, schierandosi a favore del bene comune. I Giochi del Mediterraneo rappresentano un’opportunità importante per il rilancio di una città che ha subito sacrifici incompatibili con la vita della comunità a causa dello sviluppo industriale. Oggi, i Giochi costituiscono un elemento fondamentale per la costruzione di un futuro diverso.

“È pertanto necessario che il Governo Meloni dimostri con i fatti di voler il bene di questa terra”, ha sottolineato Filippetti. Il Partito Democratico di Taranto si mostra sempre pronto al dialogo e aperto al confronto quando si discute dei contenuti e dell’importanza delle questioni in gioco.

In conclusione, l’appello di Anna Filippetti al Governo centrale richiede una chiara dimostrazione di maturità e senso di responsabilità nel garantire lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo e nel fornire le risorse necessarie per la loro realizzazione. La città di Taranto guarda con fiducia e speranza al futuro, auspicando che questo evento sportivo internazionale possa contribuire a un cambiamento significativo e a un rilancio positivo per l’intera comunità tarantina.