Monopoli Capitolo: da discoteca a campo di battaglia.

Capitolo: rissa in discoteca lascia un 24enne in ospedale. Tutto è cominciato nel parcheggio di una discoteca. Il ragazzo ha riportato gravi ferite alla testa

Capitolo è una località balneare vicino a Monopoli. Ogni estate, attira molti giovani in cerca di divertimento.

Ma domenica scorsa, il divertimento si è trasformato in violenza.

Una lite nel parcheggio

Tutto è cominciato nel parcheggio di una discoteca, dove si era svolto un concerto. Intorno alle 8 del mattino, una lite tra alcuni ragazzi ha degenerato in una maxi rissa.

Colpi, calci, pugni e forse anche oggetti contundenti.

Un 24enne in ospedale

Uno dei coinvolti nella rissa è stato un 24enne del Tarantino. Il ragazzo ha riportato gravi ferite alla testa, tra cui un’emorragia cerebrale.

È stato portato prima all’ospedale di Monopoli e poi al Policlinico di Bari, dove è stato operato.

La polizia indaga

La polizia di Monopoli è intervenuta dopo la segnalazione del pronto soccorso.

Gli agenti hanno ascoltato i testimoni e hanno cercato di ricostruire la dinamica dei fatti.

Non è chiaro se il 24enne fosse direttamente coinvolto nella lite o se sia stato colpito per sbaglio. Non sono stati ancora individuati i responsabili.

Un altro ferito lieve

Nella rissa è rimasto ferito anche un altro ragazzo, ma le sue condizioni non sono gravi. Ha solo delle contusioni e non ha bisogno di ricovero.

Il 24enne, invece, è ancora in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.