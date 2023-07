Ecco le classifiche complete del Campionato Italiano di Aquathlon a Taranto

Classifica donne:

Giada Stegani (T.D. Rimini) Alessia Orla (K3 Cremona) Adelaide Anna Badini Confalonieri (K3 Cremona)

Classifica uomini:

Nicolò Ragazzo (Valdigne Triathlon) Michele Bortolamedi (K3 Cremona) Matteo Perri (Minerva Roma)

I due nuovi campioni italiani, Giada Stegani e Nicolò Ragazzo, hanno ottenuto anche il pass per i prossimi campionati europei di Aquathlon, che si terranno a Menen in Belgio il 25 agosto.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, l’Ammiraglio di Divisione della Marina Militare, Flavio Biaggi, l’onorevole eurodeputato Rosa D’Amato, l’onorevole deputato Giovanni Maiorano, il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, l’assessore allo sport del Comune di Taranto Gianni Azzaro, Elio Sannicandro, direttore del Comitato organizzatore Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, e il direttore regionale di Sport Sport e Salute Francesco Toscano.

Il Presidente della FITRI, Riccardo Giubilei, si è detto soddisfatto del successo dell’evento e ha ringraziato gli organizzatori, il Triathlon Taranto, il Comune di Taranto, la Regione Puglia e la Marina Militare per aver ospitato la gara in una location emozionante. Ha anche sottolineato l’importanza del triathlon all’interno dei Giochi del Mediterraneo 2026 e il lavoro di squadra con la Regione Puglia, il commissario per i Giochi del Mediterraneo e il Comune di Taranto.

L’Ammiraglio di Divisione della Marina Militare, Flavio Biaggi, ha commentato che è stata una bellissima giornata di sport e festa, sottolineando l’importanza dei valori dello sport, del sacrificio e della sana competizione che richiamano i valori della Marina Militare.

È stata una manifestazione di grande valore agonistico e di promozione del territorio, che ha coinvolto 300 atleti e ha entusiasmato il pubblico presente sul lungomare tarantino e sul ponte girevole.