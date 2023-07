Anita – premio all’autista dell’anno a Damiamo Bidi della Marraffa con il nuovo presidente Morelli

Un’assemblea ricca di temi e prospettive per l’associazione che rappresenta l’autotrasporto merci e la logistica in Italia.

Il passaggio di consegne tra Baumgartner e Morelli, gli interventi dei ministri Salvini e Bignami, il premio all’autista dell’anno e le sfide per il futuro del settore.

Il cambio al vertice

Con un gesto simbolico, il campanello, Thomas Baumgartner ha lasciato la presidenza di Anita a Riccardo Morelli.

L’assemblea annuale dell’associazione si è svolta a Roma con il titolo «Muoviamo l’Economia».

Un motto che esprime la volontà di essere protagonisti del rilancio del Paese attraverso il settore dell’autotrasporto merci e della logistica.

Morelli ha ringraziato il suo predecessore e ha illustrato le linee guida del suo mandato.

Tra le priorità: decarbonizzazione, transizione energetica, intermodalità, innovazione, formazione, lavoro, legalità.

Il presidente ha sottolineato l’importanza di valorizzare e innovare il patrimonio imprenditoriale nazionale e di affrontare il problema della carenza di personale qualificato nel settore.

Gli ospiti d’eccezione

All’assemblea hanno partecipato anche due esponenti del governo: il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e il viceministro Galeazzo Bignami.

Salvini ha ribadito la contrarietà dell’Italia ai divieti di circolazione imposti dall’Austria ai mezzi pesanti e ha annunciato la revisione del Codice della Strada e il potenziamento delle infrastrutture nel Paese.

Bignami ha intervenuto alla tavola rotonda su energia, ambiente e innovazione nell’autotrasporto e nella logistica, sostenendo che la coscienza ambientale non deve danneggiare l’economia nazionale.

Dalla tavola è emersa la necessità di ricercare una sostenibilità economica e sociale per raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dall’Europa.

Il premio all’autista dell’anno

Un momento emozionante dell’assemblea è stato la consegna del premio di «Autista dell’anno» a Damiamo Bidi della Marraffa.

Il riconoscimento è stato consegnato dal ministro Salvini al meritevole autista che si è distinto per professionalità, sicurezza e rispetto delle norme.

Il premio è stato istituito da Anita per valorizzare la figura dell’autista come risorsa fondamentale per il settore.

Le sfide per il futuro

L’assemblea si è conclusa con un’analisi delle sfide che attendono l’autotrasporto merci e la logistica nel prossimo futuro.

Tra queste: la digitalizzazione dei processi, la formazione continua dei lavoratori, la promozione dell’intermodalità come soluzione efficiente ed ecologica, la tutela della concorrenza leale e della sicurezza sulle strade.

Anita si propone di essere un interlocutore attivo e propositivo per le Istituzioni e per gli operatori del settore, al fine di garantire lo sviluppo e la competitività di un comparto strategico per l’economia italiana.