Operazione di Polizia: armi e esplosivi rinvenuti in una strada di campagna

La Polizia di Stato ha svolto con successo un’operazione volta al ritrovamento di armi e esplosivi utilizzati dalla malavita locale. Grazie all’attenzione costante delle forze dell’ordine, una pistola, munizioni ed un manufatto esplosivo sono stati recuperati lungo una strada di campagna.

I Falchi della Squadra Mobile, impegnati nella lotta contro il crimine organizzato, hanno perlustrato una strada di campagna situata in prossimità di Via Scoglio del Tonno, spesso utilizzata come discarica abusiva. Durante la perlustrazione, gli agenti hanno notato una busta di cellophane trasparente abbandonata tra i detriti, all’interno della quale era visibile un oggetto sospetto.

Per garantire la sicurezza di tutti, la zona è stata immediatamente isolata, con l’ausilio di equipaggi della Squadra Volante, in modo da evitare potenziali pericoli per i passanti. Infatti, il manufatto rinvenuto avrebbe potuto costituire un serio pericolo per chiunque avesse accidentalmente calpestato la busta con la propria automobile.

Con grande cautela, gli agenti hanno aperto la busta di plastica, scoprendo al suo interno una pistola semiautomatica clandestina di fabbricazione italiana, marca BBM, modello 315, completa di un caricatore monofilare da 7 colpi. Inoltre, sono stati trovati 27 proiettili di diverso calibro, due passamontagna artigianali realizzati con calze di nylon, un paio di guanti in lattice e un manufatto esplosivo di medio/alta potenzialità, dalla forma cilindrica irregolare.

Quest’ultimo era avvolto da nastro adesivo nero e pesava circa 700 grammi, presentando inoltre una miccia di 4,5 centimetri.Per garantire la massima sicurezza, è stato necessario l’intervento del team Artificieri della Polizia di Stato, che ha provveduto al corretto smaltimento dell’esplosivo rinvenuto. La pistola e le munizioni sequestrate sono state invece sottoposte ad ulteriori accertamenti balistici, allo scopo di individuare eventuali legami con altri reati o individui.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato dimostra l’importanza dell’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine e nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini. Il recupero di armi illegali e di esplosivi rappresenta un passo significativo per debellare il fenomeno delinquenziale presente sul territorio.