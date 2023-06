SSC Bari: Pronti per la nuova stagione, il ritiro estivo si svolgerà a Roccaraso

Dopo la delusione della mancata promozione in Serie A, la SSC Bari guarda avanti e si prepara per la prossima stagione. Come annunciato ufficialmente, la squadra si ritroverà il 12 luglio per svolgere le visite mediche e i test atletici di routine a Bari, procedendo poi al pre campionato. Ma è il ritiro estivo che attira l’attenzione, poiché la società ha scelto di tornare al suggestivo borgo di Roccaraso.

Roccaraso, situato a circa 1250 metri sul livello del mare, a sud dell’Altopiano delle Cinquemiglia, si trova a una distanza di circa 335 chilometri da Bari ed è stato già sede del ritiro precampionato dei biancorossi lo scorso luglio. La decisione di tornare in questo incantevole luogo è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che vedono in esso un simbolo di rinascita e di nuova energia per la squadra.

Il gruppo si riunirà a Bari nei giorni 12 e 13 luglio per le consuete fasi di visite mediche e test atletici. Successivamente, venerdì 14, la squadra si trasferirà nell’ombra dell’Appennino abruzzese, con la prima sessione di allenamento in campo programmata per il pomeriggio. Il club, guidato dal presidente Luigi De Laurentiis, alloggerà nell’Alto Sangro fino al venerdì 28 luglio e svolgerà le sue sedute di allenamento presso il centro sportivo Comunale di Roccaraso.

Durante il ritiro estivo, la SSC Bari avrà anche l’opportunità di disputare alcune partite amichevoli, sebbene i dettagli siano ancora in fase di definizione. Queste sfide saranno importanti per mettere alla prova la squadra e perfezionare le tattiche in vista del nuovo campionato.

Inoltre, la società ha promesso ulteriori dettagli e promozioni speciali per i tifosi biancorossi, che saranno comunicati nei prossimi giorni. Sarà un’occasione per coinvolgere ancora di più i sostenitori e creare un clima di entusiasmo intorno alla squadra in vista della stagione imminente.

Nonostante la delusione dei playoff persi contro il Cagliari, il Bari dimostra di non voler abbattersi e di essere pronto a lottare per il ritorno in Serie A. Con il ritiro estivo a Roccaraso, la squadra spera di trarre ispirazione dai meravigliosi paesaggi montani e di costruire le basi per una stagione di successo.

I tifosi biancorossi sono già in attesa con trepidazione dell’inizio del nuovo campionato.