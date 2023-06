Il Politecnico di Bari e l’Università di Valona rafforzano i legami attraverso il doppio diploma in Ingegneria Meccanica

Bari, 30 giugno 2023 – Il Politecnico di Bari e l‘Università di Valona “Ismail Qemali” hanno firmato un accordo che rafforza gli antichi legami tra la Puglia e l’Albania e promuove l’internazionalizzazione delle due istituzioni accademiche. L’accordo prevede l’implementazione di un percorso di doppio diploma per la laurea triennale in Ingegneria Meccanica, offrendo agli studenti la possibilità di conseguire due titoli, uno italiano e uno albanese.

L’accordo segna un importante passo avanti nel rafforzamento dei rapporti tra l’Albania e l’Italia nel settore dell’istruzione superiore

Il percorso del doppio diploma consentirà agli studenti albanesi di studiare a Bari e agli studenti italiani di studiare a Valona, seguendo corsi tenuti interamente in lingua inglese. Entrambi i titoli saranno riconosciuti dalle rispettive università al termine del percorso. Questa iniziativa è particolarmente significativa per gli studenti albanesi, in quanto il conseguimento della laurea triennale consentirà loro di continuare gli studi per la laurea magistrale presso il Politecnico di Bari o altre università italiane o europee.

Il Rettore dell’Università di Valona, il professor Roland Zisi, ha elogiato il lavoro svolto e ha espresso la sua gratitudine al Rettore del Politecnico, il professor Francesco Cupertino, per l’importante collaborazione. “Questa è una giornata storica per l’Albania e per l’Università di Valona”, ha dichiarato il Rettore Zisi. La firma di questi accordi rinsalda gli antichi legami tra le due istituzioni accademiche e apre nuove prospettive per l’internazionalizzazione.

Il professor Cupertino, a sua volta, ha sottolineato l’importanza strategica dell’internazionalizzazione del Politecnico di Bari. “Aspiriamo a diventare un punto di riferimento scientifico e formativo per i paesi del Mediterraneo, grazie alle nostre caratteristiche riconosciute in Italia e all’estero”, ha affermato il Rettore Cupertino. Ha inoltre sottolineato che l’accordo con l’Università di Valona aprirà nuove possibilità di collaborazione in settori come l’ingegneria industriale, navale, l’architettura e l’urbanistica.

L’accordo rappresenta un importante passo avanti per favorire lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’Albania e l’Italia, non solo nel campo dell’istruzione superiore, ma anche a livello professionale e imprenditoriale”.