Taranto – Finiti gli esami alla Pirandello

È stato un momento emozionante per gli studenti dell’I.C. Pirandello di Taranto, poiché hanno concluso gli esami di terza media. Il percorso è iniziato con la prova scritta d’italiano il 13 giugno, in cui gli studenti hanno riflettuto sulle proprie esperienze nella scuola secondaria di primo grado e hanno espresso le loro aspettative e progetti per il futuro. Successivamente, si sono svolte le prove scritte di inglese, francese e matematica. Infine, è arrivato il temuto momento della prova orale, in cui gli studenti hanno dovuto parlare di fronte alla commissione, superando la timidezza.

Durante le prove orali, molti studenti si sono distinti per l’originalità nella scelta dei temi, che spaziavano in diverse discipline, come l’amore per la propria città, Taranto, la regina Elisabetta II, la trasmissione televisiva “Amici”, la medicina, il rap e i sentimenti. Gli studenti del corso musicale hanno anche offerto esibizioni musicali che hanno evidenziato le loro abilità e competenze acquisite nel suonare uno strumento.

Durante i colloqui, si sono verificate battute divertenti grazie alla simpatia dei candidati, mentre in altri momenti hanno prevalso sentimenti di commozione. I genitori hanno assistito alle prove e, al termine, hanno voluto ringraziare i docenti per il lavoro svolto nel corso di questi tre anni, riconoscendoli come figure importanti di riferimento per i loro figli.

Ora che gli esami sono conclusi, gli studenti potranno godersi le meritate vacanze estive prima di affrontare una nuova fase della loro vita nella scuola superiore. La dirigente scolastica, dott.ssa Antonia Caforio, si è espressa soddisfatta per i risultati ottenuti: 38 nuovi docenti sono stati immessi in ruolo e 187 studenti hanno ottenuto il diploma, con 20 alunni che hanno raggiunto il punteggio massimo di 10. Inoltre, 12 studenti sono stati premiati con lode per i loro eccellenti risultati.

La dirigente scolastica ha commentato che dietro questi numeri ci sono stato lavoro, determinazione e la condivisione di valori tra il corpo docente e gli studenti. Ha sottolineato l’importanza del profondo legame tra la scuola e gli alunni, e ha concluso dicendo che non si adageranno su questi successi, ma hanno in programma progetti ambiziosi per il prossimo anno scolastico.