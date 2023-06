Omicidio Cosimo Nardelli , il Questore chiude il bar “quartier generale”

La Polizia di Stato ha adottato un provvedimento senza precedenti, sospendendo per 30 giorni l’attività commerciale di un bar sito in zona Italia-Montegranaro. La decisione è stata presa dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa, in seguito a gravi fatti criminosi emersi durante un’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto.

Il bar in questione è stato identificato come un luogo ricorrentemente utilizzato dai criminali per pianificare azioni illegali, compreso l’omicidio di Cosimo Nardelli, avvenuto lo scorso 26 maggio. I risultati dell’indagine hanno portato all’arresto di cinque persone, tra cui il marito della titolare del bar, sospettato di essere il mandante del delitto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il locale avrebbe svolto un ruolo attivo come punto d’incontro e base operativa per attività illecite. Inoltre, il bar è stato teatro di numerosi episodi di violenza, che hanno richiesto l’intervento della Squadra Volante della Questura. Le segnalazioni includono risse, resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta, lesioni personali e minacce.

I controlli effettuati hanno inoltre rivelato che il bar era frequentato abitualmente da individui con un passato criminale, tra cui spacciatori, ricettatori, estorsori, violenti, truffatori, minacciosi, rapinatori e autori di falsità materiale e favoreggiamento della prostituzione.

Il provvedimento di sospensione dell’attività commerciale è stato emesso dal Questore di Taranto, Massimo Gambino, sulla base delle gravità dei fatti emersi durante l’indagine sull’omicidio di Cosimo Nardelli. La decisione è stata presa al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, date le circostanze eccezionali legate all’attività criminale associata al locale.

Il provvedimento di sospensione rappresenta un chiaro segnale della determinazione della Polizia di Stato nel contrastare l’illegalità diffusa sul territorio. L’azione mirata a proteggere l’ordine pubblico dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel preservare la sicurezza dei cittadini e nel garantire che luoghi potenzialmente pericolosi siano sottoposti a un controllo rigoroso.