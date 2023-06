Al Molo Sant’Eligio di Taranto presentato il progetto Marina Resort

Taranto si è ufficialmente candidata alla seconda edizione dei Blue Marina Awards con il suo Molo Sant’Eligio, che da circa un anno è diventato un Marina Resort. I Blue Marina Awards sono un prestigioso riconoscimento assegnato ai migliori marina resort, porti turistici e approdi italiani, promossi da Assonautica Italiana e Assonat-Confcommercio (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) in collaborazione con Enit (Agenzia Nazionale del Turismo).

Le iscrizioni per i premi sono aperte fino al 13 luglio, e l’evento conclusivo si terrà ad ottobre a Trieste durante la Barcolana. Oggi si è svolto un evento presso il Molo Sant’Eligio di Taranto per presentare i dettagli del progetto.

L’obiettivo dei Blue Marina Awards, che quest’anno arrivano alla loro seconda edizione, è quello di sensibilizzare i porti e gli approdi turistici sull’importanza dell’accoglienza turistica, della sostenibilità, della sicurezza e dell’innovazione. Attraverso questi premi, si vuole promuovere la crescita e il miglioramento delle strutture portuali per valorizzarle e integrarle al meglio nel contesto socio-economico.

L’evento è stato presentato dal noto giornalista Gianmarco Sansolino, abile nel coordinare gli interventi, dando voce ad autorità ed ospiti vari del settore.

Tra gli intervenuti all’evento di oggi c’erano il viceSindaco di Taranto Fabrizio Manzulli, Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards; Antonio Bufalari, segretario generale di Assonautica italiana; Alessia Castellana, Business Development Manager di Rina; Antonello Testa, Consigliere Delegato all’Economia del Mare di Informare; l’ammiraglio Flavio Biaggi, Comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud e, ovviamente, Gaia Meplignano, general manager Direttrice, del Molo Sant’Eligio e Direttrice, unitamente al Presidente, Cav. Antonio Melpignano.

Walter Vassallo ha sottolineato l’importanza di iniziative come i Blue Marina Awards nel trasformare i porti in autentiche porte d’ingresso per il turismo esperienziale e nel favorire la loro migliore integrazione nel tessuto socio-economico dei territori. I Marina Awards riconosceranno ogni anno i marina resort, i porti e gli approdi turistici italiani che si distinguono per la gestione e lo sviluppo delle loro strutture, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità, alla sicurezza, all’innovazione e all’accoglienza turistica.

I partecipanti che otterranno un punteggio superiore a 70/100 riceveranno l’attestazione di Blue Marina. Inoltre, saranno assegnati premi speciali Blue Marina Awards per ogni categoria tematica, come sostenibilità, sicurezza, accoglienza turistica e innovazione.

La candidatura di Taranto a questi premi è un segno positivo del suo impegno nel migliorare le sue strutture portuali al fine di attrarre un turismo di qualità e di integrarsi meglio nel contesto socio-economico della regione.

Per la cronaca, la mattinata è stata caratterizzata da vari momenti d’intrattenimento come l’esibizione della talentuosa cantante e musicista Antonella Sgobio, giochi d’acqua denominati Flyboard, con esibizione particolarmente difficile dell’operatore e un degustazione di primo livello, a cura del bar della struttura stessa. Di Francesco Leggieri