Corruzione in cambio di sentenze: ex pm in cella

Un ex magistrato salentino ha ricevuto regali e favori sessuali per influenzare le sue decisioni giudiziarie. Ora deve scontare sei anni di carcere.

L’inchiesta “Favori&Giustizia”

Nel 2018 una vasta indagine ha portato alla luce una rete di corruzione che coinvolgeva ambienti giudiziari e sanitari del Salento.

Tra gli arrestati c’era un ex pm di Lecce, accusato di aver ricevuto tangenti in denaro, orologi, gioielli e prestazioni sessuali da imprenditori e avvocati in cambio di sentenze favorevoli.

La condanna definitiva

Due delle principali ipotesi di corruzione nei confronti di Arnesano sono passate in giudicato dopo il verdetto della Cassazione.

Martedì i carabinieri hanno eseguito l’ordine di carcerazione e hanno portato l’ex magistrato in cella, a Carmiano, dove viveva.

Arnesano dovrà scontare sei anni di reclusione per i suoi reati.