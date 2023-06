Sherocco: il festival queer che fa vibrare la Puglia

Sherocco è il festival delle culture e dei diritti lgbtqi+ che si terrà nel prossimo fine settimana in Puglia.

Sostenuto da Regione Puglia, Pugliapromozione e Comune di Ostuni, e organizzato da Fuoriluogo Aps, Sherocco trasformerà gli spazi de La luna nel pozzo, un’area rurale con un teatro, in un luogo di incontro, confronto e divertimento per la comunità queer e non solo.

Politica, arte e spettacolo: i protagonisti di Sherocco

Sherocco ospiterà talk e laboratori con attiviste e attivisti che si battono per i diritti lgbtqi+ in tutto il mondo.

Tra loro ci saranno Monica Benicio, compagna della scomparsa Marielle Franco dal Brasile, Alice Coffin, consigliera comunale a Parigi e autrice del libro Le génie lesbien, e Porpora Marcasciano, storica attivista transgender e consigliera comunale a Bologna.

Ma Sherocco sarà anche un’occasione per godersi lo spettacolo di artiste e artisti che rappresentano la scena queer internazionale.

Tra i nomi più attesi ci sono M¥ss Keta, la maschera più amata della musica italiana, che farà ballare il pubblico con un dj set insieme alla performer, artista e scrittrice Silvia Calderoni, consulente creativa del festival.

E poi Motus Of the Nightingale I Envy the Fate, la performance del collettivo Motus che racconta la storia di una drag queen siriana rifugiata in Europa.

Sherocco: un festival da non perdere

Sherocco è il festival che celebra la diversità e la libertà di espressione delle persone lgbtqi+.

Un evento unico nel suo genere che porta in Puglia le voci e le visioni di chi vive e crea al di fuori degli schemi.

Sherocco è il festival che fa vibrare la Puglia con la sua energia, la sua musica e la sua arte.

Non perdetevelo!