Interventi urgenti per contrastare la violenza giovanile: La Regione Puglia si impegna a proteggere i minori

Le recenti ondate di violenza che hanno coinvolto ragazzi giovanissimi , hanno sollevato l’allarme nella Regione Puglia, spingendo le autorità a prendere misure immediate per affrontare il problema.

La commissione di studio e inchiesta sulla criminalità organizzata in Puglia ha dato voce alle preoccupazioni durante l’audizione dell’assessora al Welfare, Rosa Barone.

Barone ha sottolineato l’importanza di fornire un adeguato supporto ai minori, sia attraverso l’assistenza che l’inclusione sociale attiva, soprattutto per coloro che sono sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In collaborazione con il Garante regionale dei diritti del minore, Ludovico Abbaticchio, è stato istituito un tavolo inter-istituzionale per contrastare le povertà educative, come richiesto da una mozione approvata dal consiglio regionale nel 2021.

Inoltre, la Regione Puglia ha dato attuazione concreta alla legge regionale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo, presentata nel 2018 dalla collega Grazia Di Bari.

Grazie al Protocollo di Intesa firmato tra il Dipartimento al Welfare e l’Ufficio Scolastico Regionale, sono state previste una serie di azioni e iniziative. Con i finanziamenti di 200.000 euro, stanziati nel precedente bilancio di previsione, verranno realizzate attività di sensibilizzazione e informazione dedicate agli studenti e alle loro famiglie, nonché l’apertura di sportelli di ascolto.

La Regione Puglia si impegna a mettere in atto una serie di interventi mirati per contrastare la violenza giovanile e proteggere i minori. La priorità è garantire un ambiente sicuro ed educativo per tutti i giovani, affrontando il bullismo, il cyberbullismo e promuovendo l’educazione come strumento fondamentale per la prevenzione di comportamenti violenti.

L’impegno delle istituzioni regionali nel contrasto alla violenza giovanile rappresenta un passo importante verso la costruzione di una società più sicura e inclusiva, in cui i minori possano crescere serenamente e sviluppare le proprie potenzialità.