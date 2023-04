Baby gang molesta 2 ragazze al terminal bus del porto mercantile

Due ragazze nella giornata di ieri sarebbero state molestate da un gruppetto di ragazzi nei pressi del terminal bus situato al porto mercantile di Taranto. Gli episodi per fortuna non hanno registrato ulteriori danni ai malcapitati se non lo spavento. E in entrambi i casi sarebbe stato provvidenziale l’intervento dei presenti che avrebbe scongiurato il peggio.



Il primo episodio sarebbe stato a danno di una 25enne e il secondo vedrebbe protagonista una ragazza minorenne. Sul fatto indaga la Polizia di Taranto.

