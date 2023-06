Grottaglie, colpo al deposito di frutta secca ed olive: tre denunciati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato è intervenuta con prontezza e determinazione in seguito alla segnalazione di un furto presso un deposito di frutta secca ed olive, situato in una delle principali vie commerciali della città. Grazie all’efficiente lavoro della Squadra Volante del Commissariato di Grottaglie, tre persone sono state denunciate per i reati di furto e ricettazione.

Il furto è stato scoperto grazie alla segnalazione giunta al numero di emergenza 113 della Sala Operativa. Sul luogo del crimine, gli agenti hanno constatato che ignoti avevano forzato e divelto la porta di ferro del deposito utilizzando il metodo della “spaccata”. Sono stati sottratti circa 20 kg di nocciole e noccioline, insieme a 5 kg di olive di pregio.

La risoluzione del caso è stata possibile grazie all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i presunti autori del furto. Due individui, già con precedenti penali specifici, sono stati denunciati per il loro presunto coinvolgimento nel furto e nella successiva ricettazione.

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno scoperto che una terza persona, titolare di un supermercato nella zona, potrebbe essere coinvolta nel reato di ricettazione. Grazie a controlli mirati, è stato possibile recuperare la refurtiva all’interno del suo esercizio commerciale, verosimilmente acquistata dai due individui ritenuti i presunti autori del furto.

Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario del deposito di frutta secca ed olive. La Polizia di Stato ha svolto un ruolo fondamentale nell’individuazione e nella denuncia dei responsabili, dimostrando l’importanza della tempestività e dell’efficienza delle forze dell’ordine nella tutela dei cittadini e nella lotta ai reati.