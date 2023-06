Evasione fiscale: chi sono i veri imprenditori?

L’evasione fiscale è un problema grave per il Paese.

Chi evade le tasse non solo danneggia lo Stato e la collettività, ma anche la concorrenza leale tra le imprese.

Chi evade, infatti, non è un vero imprenditore, ma un delinquente.

Questo è il messaggio forte che ha lanciato il presidente di Confindustria Puglia, Domenico Fontana.

Come riconoscere i delinquenti fiscali?

(Fontana: “Non chiamate imprenditore chi evade”)

Fontana ha spiegato che per riconoscere i delinquenti fiscali bisogna guardare al loro comportamento e ai loro valori.

Chi evade non ha rispetto per le regole, per i dipendenti, per i fornitori, per i clienti.

Chi evade non investe nella qualità, nell’innovazione, nella formazione.

Chi evade non ha una visione di lungo periodo, ma cerca solo il profitto immediato.

Chi evade non ha senso di appartenenza al territorio e alla comunità.

Come valorizzare i veri imprenditori?

(Fontana: “Bisogna premiare chi paga le tasse”)

Fontana ha sottolineato che per valorizzare i veri imprenditori bisogna premiare chi paga le tasse e chi contribuisce allo sviluppo del Paese.

Bisogna ridurre il carico fiscale e burocratico per le imprese virtuose.

Bisogna favorire l’accesso al credito e ai fondi europei. Bisogna sostenere la digitalizzazione e la transizione ecologica.

Bisogna creare una cultura dell’impresa basata sull’etica e sulla responsabilità sociale.