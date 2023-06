Carosello storico dei carabinieri a Taranto

Uno spettacolo di eleganza e tradizione, un evento che rimarrà nei ricordi. Un tripudio di emozioni al galoppo

Un evento che rimarrà nei ricordi

Una serata fantastica allo stadio Jacovone di Taranto.

Il Carosello storico della sezione a cavallo dei carabinieri ha incantato il pubblico presente.

Si tratta di una cerimonia militare che riproduce la storica carica di Pastrengo, avvenuta nel 1848 durante la prima guerra di indipendenza italiana.

Un omaggio alla tradizione della cavalleria italiana, di cui i carabinieri sono fedeli e rigorosi custodi.

Il Carosello è stato proposto per tre giorni consecutivi, dal 24 al 26 giugno 2023, grazie all’organizzazione del 4° Reggimento carabinieri a cavallo.

Un’iniziativa che ha portato a Taranto un evento di grande valore culturale e storico, che in molti ricorderanno per molto tempo. Uno spettacolo fantastico di coordinazione ed eleganza, eseguito con grande abilità e perizia dai cavalieri in grande uniforme storica.

Un tripudio di emozioni al galoppo

Il Carosello ha suscitato emozioni intense nel pubblico, che ha applaudito le varie figure e movimenti complessi eseguiti dai cavalieri e dai loro destrieri.

Un’alternanza fluida e ritmica di scene che hanno ripercorso la storia dell’Arma dei carabinieri, dal Risorgimento ai giorni nostri.

Al termine dell’esibizione, la celebre carica di Pastrengo ha fatto vibrare gli spalti, con i carabinieri che hanno lanciato il grido “Savoia!”.

Lo spettacolo ha colpito la fierezza e l’orgoglio di tutti i presenti, che hanno potuto ammirare la bravura e il coraggio dei carabinieri a cavallo.

Una manifestazione che ha toccato l’anima e il cuore di chi ama la storia e le tradizioni del nostro paese.

Tag: carosello storico, carabinieri a cavallo, stadio Jacovone, Taranto, carica di Pastrengo, cavalleria italiana, cerimonia militare, spettacolo, tradizione, storiaImmagine: [Carosello storico dei carabinieri](^1^)