Caduta dal balcone mentre stendeva: morta a Lecce. Donna di 40 anni muore cadendo dal balcone mentre stendeva la biancheria nel cortile del palazzo dove viveva a Lecce.

Una donna di 40 anni è morta in modo tragico a Lecce. Il suo corpo è stato trovato nel cortile del palazzo dove abitava.

La dinamica dell’incidente

La vittima viveva al quarto piano dell’edificio. Secondo le prime ipotesi, stava stendendo la biancheria sul balcone quando ha perso l’equilibrio.

È caduta nel vuoto per oltre dieci metri, finendo sul cemento.

Nessuno ha assistito alla scena, ma alcuni vicini hanno sentito il tonfo e hanno dato l’allarme.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

L’identità della vittima

La donna era madre di due figli. Lavorava come impiegata in un’azienda della zona.

Era molto conosciuta e stimata nel quartiere, dove viveva da diversi anni.

La sua famiglia è sotto choc per la tragedia.

La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un gesto volontario o a un coinvolgimento di terze persone.