Addio a Fernando Fiorita collaboratore storico dell’area medica dell’U.S. Lecce e non solo

Un’ombra di tristezza si è abbattuta sulla casa dell’Unione Sportiva Lecce, a seguito della scomparsa di Fernando Fiorita, un membro prezioso del reparto medico del Lecce per oltre dieci anni e padre di Graziano Fiorita, il fisioterapista attuale della squadra giallorossa.

La notizia dolorosa è stata comunicata dalla società tramite la propria pagina Facebook, in cui il presidente Saverio Sticchi Damiani, i soci, i dirigenti, l’area tecnica, l’area medica e tutti i collaboratori hanno espresso il loro profondo cordoglio alla famiglia Fiorita.

Fernando Fiorita ha lasciato un segno indelebile nel calcio salentino, dedicando un lungo periodo della sua vita come fisioterapista e massaggiatore, prestando i suoi servizi anche al Nardò. Era noto e apprezzato per la sua professionalità, la sua dedizione e il suo ruolo importante nell’ambiente calcistico di Lecce e delle zone circostanti.

La notizia della sua dipartita ha suscitato numerosi messaggi di affetto e solidarietà sul web, provenienti anche dai club in cui ha lavorato. La società dell’U.S. Lecce, insieme al presidente Saverio Sticchi Damiani, ai soci, ai dirigenti, all’area tecnica, all’area medica e a tutti i collaboratori, si unisce al dolore che ha colpito Graziano e la sua famiglia per la perdita del caro padre. Il Lecce ha voluto rendere omaggio a Fernando attraverso un post su Facebook, in cui si legge: “Ciao Fernando, ti ringraziamo per aver condiviso il tuo percorso con noi e per aver onorato il calcio di Lecce. Sei stato un pilastro e un protagonista indiscusso dietro le quinte. Che tu possa riposare in pace.” Anche l’AC Nardò ha voluto inviare un messaggio di affetto, affermando: “Giunga alla tua famiglia il nostro forte abbraccio. Grazie per tutto, Fernando.”

La sua presenza e il suo contributo nel mondo del calcio saranno profondamente rimpianti da tutti coloro che lo hanno conosciuto e lavorato con lui.

Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Fiorita, al Lecce, al Nardò e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa perdita. Che Fernando possa riposare in pace.

Anche Taranto (ha collaborato col compianto dottor William Uzzi dall’85 all’88, con la squadra locale) ha voluto ricordare la figura di Fernando, sottolineando il legame che alcuni calciatori, come Silvio Paolucci, mantenevano con lui. La sua scomparsa è stata una perdita dolorosa per tutti.