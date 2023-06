STALKING – una vita condizionata dalla paura e dalle minacce.

Il ragazzo, mosso da gelosia e spirito di rivalsa, avrebbe molestato e minacciato la sua ex con messaggi, pedinamenti e insulti.

In alcune occasioni, avrebbe anche usato violenza fisica e psicologica, arrivando a minacciare di morte i genitori della ragazza.

La vittima ha dovuto cambiare le sue abitudini di vita per paura dello stalker.

Ha rinunciato a frequentare la scuola guida per evitare di incontrarlo.

Il Tribunale per i Minorenni di Taranto ha disposto il collocamento in comunità del 17enne per scongiurare il pericolo per la ragazza.

Un minore accusato di stalking nei confronti della sua ex ragazza

La Polizia ha arrestato un ragazzo di 17 anni per stalking.

Il giovane avrebbe tormentato la sua ex fidanzata, una ragazza di poco più di 18 anni, dopo la fine della loro relazione.

La vittima ha denunciato il fatto alla Questura di Taranto nel settembre scorso.