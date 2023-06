Provincia di Taranto – Firmato accordo di collaborazione con la Regione Puglia per il progetto “BEST”

Il presidente dell’Amministrazione provinciale di Taranto, Rinaldo Melucci, ha recentemente firmato un accordo di collaborazione con la Regione Puglia per il progetto chiamato “BEST-Addressing joint Agro-and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development”. Questo progetto rientra nel quadro del Programma di Cooperazione Europea “INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020” e mira a implementare azioni pilota per la conservazione della flora, della fauna e degli ecosistemi naturali e agricoli.

Il progetto prevede anche il monitoraggio delle attività attraverso studi, ricerche e l’utilizzo di dispositivi di analisi. Un importante attore coinvolto in tutte queste attività è il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”. Attualmente, il parco sta procedendo verso la costituzione della sua “governance”, grazie all’accelerazione fornita dall’Amministrazione provinciale guidata da Rinaldo Melucci, attraverso tavoli tecnici e interazioni con la Regione Puglia.

Il progetto BEST ha ottenuto finanziamenti per un totale di 5.380.000,00 €, di cui 2.965.000,00 € sono a carico della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio. Le risorse sono coperte per l’85% dai fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e per il 15% da cofinanziamento nazionale. Gli obiettivi principali del progetto comprendono la tutela, la promozione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale del territorio, la protezione della biodiversità e l’adozione di tecnologie innovative per preservare l’ambiente e ridurre il consumo di suolo.

Il presidente Melucci ha sottolineato che il progetto “BEST” si concentra sulla definizione di buone pratiche di gestione del territorio, tenendo conto dei cambiamenti climatici causati principalmente dall’inquinamento. L’obiettivo è migliorare la conservazione delle specie e sviluppare un’economia dinamica basata su sistemi intelligenti, inclusivi e sostenibili. Melucci ritiene che gli amministratori pubblici debbano assumersi tali impegni e porli in cima alle priorità per il bene della collettività.

In un periodo storico come quello attuale, è diventato fondamentale stabilire le basi per garantire una buona qualità della vita per i cittadini e valorizzare il patrimonio ambientale del territorio. Melucci crede fermamente che il progetto “BEST” possa fornire un notevole contributo in questo contesto.

