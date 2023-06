A Taranto il Campionato Nazionale Aquathlon Classico

Domenica 2 luglio, a Taranto ci sarà il Campionato Nazionale Aquathlon Classico.



Nell’occasione, verranno assegnati i titoli di campione italiano maschile e femminile della Federazione Italiana Triathlon (Fitri).



La specialità consta di tre frazioni: due di corsa, sulla distanza di 2,5 km; una di nuoto, su un tragitto di 1 km. Si tratta di un ritorno nel capoluogo ionico dopo il grande successo dell’edizione 2022. Anche quest’anno ad organizzare la competizione sono la Fitri e l’Asd Triathlon Taranto con il supporto di partner istituzionali e sponsor.

SPORT E TURISMO – A darsi battaglia per la conquista del titolo tricolore saranno i migliori atleti in campo nazionale. In questi giorni sono in corso le iscrizioni che, secondo le previsioni, dovrebbero raggiungere quota 350. La manifestazione riveste grande valore sportivo ed agonistico ed è uno degli eventi di punta dell’intera stagione Fitri.



Per Taranto è anche una importante occasione di promozione turistica. Oltre agli atleti, nel capoluogo ionico, giungeranno accompagnatori, staff tecnici, dirigenti sportivi, giudici, molti dei quali provenienti da fuori regione.

Nel fine settimana della gara si prevede l’affluenza a Taranto di centinaia di persone che soggiorneranno nel capoluogo ionico o nei dintorni.