Esami di Stato: una sfida per studenti e genitori. Come affrontare gli esami di stato con serenità e consapevolezza del proprio ruolo nella società.

Dopo aver vissuto la notte più emozionante della loro vita scolastica, quella prima degli esami, gli studenti si preparano ad affrontare la prova finale.

In Puglia sono circa 37mila i candidati.

Un centenario di storia

Gli esami di Stato si svolgono quest’anno per la centesima volta. Non hanno perso il loro fascino come momento di passaggio alla vita adulta. Rappresentano una sfida non solo per gli studenti, ma anche per i genitori.

Il ruolo dei genitori

Molti genitori dovrebbero dare l’esempio di maturità ai propri figli.

Ci sono quelli che si comportano come bambini, quelli che fanno gli amici fragili dei figli (che è più facile che educare) o quelli che sono gli avvocati e i sindacalisti dei figli, sempre pronti a criticare la società e la scuola per evitare di guardare in faccia i veri responsabili di un mondo che ha perso l’empatia e disatteso l’equazione generazionale che nutre l’Umanità: genitori conservatori, figli ribelli.

I genitori dovrebbero invece lottare per una scuola migliore e non accomodarsi al sistema.

Dovrebbero anche sostenere i figli nel loro percorso di orientamento e di sviluppo delle competenze trasversali.

Ma la maturità è dei figli, i genitori si sono già maturati.

Comunque vada.. sarà un successo.