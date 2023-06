Gravina di Riggio: un luogo incantato tra natura e storia. Un canyon con una cascata e un laghetto

La Puglia nasconde dei tesori nascosti in luoghi difficili da raggiungere, ma che meritano una visita.

Uno di questi è la Gravina di Riggio, un canyon nei pressi di Grottaglie, in provincia di Taranto.

Qui si può ammirare una spettacolare cascata di 15 metri che forma un laghetto, circondato da una rigogliosa vegetazione.

Il posto è ideale per una passeggiata immersi nella natura e nel silenzio.

Un sito ricco di testimonianze storiche

La Gravina di Riggio non è solo un luogo di bellezza naturale, ma anche di grande interesse storico e archeologico.

Lungo le pareti del canyon si aprono delle grotte rupestri, alcune delle quali affrescate con scene bizantine risalenti al X secolo d.C.

Si tratta di antiche chiese scavate nella roccia, dove si possono osservare crocifissioni, santi e simboli cristiani.

Altre grotte sono state usate come abitazioni o magazzini, e conservano ancora delle nicchie e dei passaggi segreti.

Come visitare la Gravina di Riggio

La Gravina di Riggio è una proprietà privata, per cui non è possibile accedervi liberamente. Per visitarla bisogna prenotare una guida con l’associazione Millenari di Puglia, che organizza dei tour sicuri e informativi.

Il percorso è di media difficoltà, e richiede di scendere e salire dalla gravina camminando su roccia. Si sconsiglia quindi a bambini, anziani o persone poco agili.

La Gravina di Riggio è una meta imperdibile per chi vuole scoprire un angolo magico della Puglia.

