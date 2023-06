Grave incendio nella zona industriale di Bari: Vigili del fuoco domano le fiamme alla Chimpex Industriale

Bari, 19 giugno – Un incendio di proporzioni significative ha colpito oggi la zona industriale alle porte di Bari. Le fiamme, divampate intorno alle 12.30, si sono rapidamente propagate all’interno di un capannone appartenente all’azienda di vernici e solventi Chimpex Industriale, situata in viale Donato De Leonardis.

La situazione ha destato preoccupazione tra i cittadini, che hanno prontamente allertato il comando operativo dei vigili del fuoco, testimoniando la presenza di un’imponente colonna di fumo visibile dal quartiere Libertà e dalle zone circostanti.

La Chimpex Industriale è un’azienda leader per l’area del Centro-Sud Italia nel settore della distribuzione di prodotti e ingredienti chimici, con una capacità di stoccaggio dello stabilimento pari a 2.000 metri cubi. Purtroppo, l’incendio si è propagato inizialmente da un’area contenente prodotti alimentari, estendendosi successivamente ai solventi altamente infiammabili, stimati a circa 28.000 litri. Nel frattempo, le fiamme hanno lambito la strada esterna, bruciando le sterpaglie lungo il loro cammino.

Fortunatamente, al momento non si hanno notizie di persone ferite all’interno dell’azienda. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio, ma i danni all’interno e all’esterno dell’azienda sono stati considerevoli. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni riguardo alle cause dell’incendio o alle conseguenze che potrebbe comportare per l’attività dell’azienda e per l’ambiente circostante.

Le autorità competenti sono già al lavoro per avviare un’indagine approfondita al fine di determinare l’origine dell’incendio e valutare le eventuali misure necessarie per prevenire situazioni simili in futuro. La Chimpex Industriale dovrà sottostare a rigorosi controlli e adottare eventuali misure di sicurezza aggiuntive per garantire la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei suoi dipendenti e della comunità circostante.

Il Comune di Bari esprime la sua solidarietà all’azienda colpita da questa grave emergenza e rassicura la cittadinanza sul fatto che saranno adottate tutte le misure necessarie per preservare la sicurezza pubblica e l’ambiente.