Trovata sana e salva dopo tre giorni di scomparsa: Rosaria Farinola.

Dopo tre giorni di preoccupazione, Rosaria Farinola, una giovane donna di 27 anni e titolare di un bar a Molfetta, è stata finalmente ritrovata. Mercoledì scorso, Rosaria aveva lasciato un messaggio dicendo che si sarebbe recata a Barletta per incontrare il suo fidanzato e trascorrere una giornata al mare. Tuttavia, non si era presentata come previsto, e il fidanzato aveva lanciato l’allarme ai Carabinieri.

Da quel momento sono state avviate ricerche sostenute dagli appelli sui social media dei familiari. Finalmente, l’incubo è finito quando Rosaria è stata trovata e, secondo quanto riferito dal fratello Graziano, con cui lavora nel bar di famiglia, sta bene. Graziano ha ringraziato tutti per l’aiuto, l’affetto e il sostegno dimostrati durante questo periodo.

Si è appreso che Rosaria si è allontanata volontariamente, ma le cause che l’hanno spinta a staccarsi dalla sua realtà senza avvisare nessuno sono ancora sconosciute e verranno approfondite nelle prossime ore.