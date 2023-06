San Giorgio Ionico – L’amministrazione comunale annuncia la demolizione e la ricostruzione del plesso scolastico Leonardo da Vinci

La scuola Leonardo da Vinci di San Giorgio Ionico sarà oggetto di una radicale trasformazione. L’amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente la decisione di procedere con la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio, motivata dalla necessità di garantire standard di sicurezza e confort adeguati ai moderni edifici scolastici. Il sindaco di San Giorgio Ionico, il dott. Cosimo Fabbiano, ha sottolineato la criticità della struttura attuale, che risale a oltre quarant’anni fa e non sarebbe mai stata in grado di raggiungere i requisiti di sicurezza e comfort richiesti oggi.

Nonostante siano stati effettuati numerosi interventi di manutenzione straordinaria nel corso degli ultimi vent’anni, per un investimento totale di 300.000 euro solo dal 2016 al 2021, l’amministrazione comunale ha ritenuto che tali interventi non siano sufficienti per allineare l’immobile alle evoluzioni normative in materia di sicurezza e funzionalità. Pur non mostrando criticità statiche significative nelle sue capacità portanti, l’edificio richiederebbe una ristrutturazione pesante, che includa importanti interventi di adeguamento energetico, impiantistico, sismico e di accessibilità.

Secondo il sindaco Fabbiano, il progetto di ristrutturazione dovrebbe garantire il rispetto delle normative vigenti, ma il layout costruttivo dell’epoca non sarebbe più adatto alle nuove esigenze didattiche. Tale ristrutturazione, oltre a comportare un notevole dispendio economico, richiederebbe tempi di cantierizzazione prolungati. Pertanto, l’amministrazione comunale ha optato per un approccio più efficiente: la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio.

Questa scelta, secondo il sindaco, porterà a un triplice risultato positivo. Innanzitutto, si avrà un nuovo edificio realizzato in conformità con le vigenti normative, garantendo così standard di sicurezza e confort adeguati. In secondo luogo, la nuova configurazione dell’edificio terrà conto dei layout e degli standard di comfort innovativi nel settore dell’istruzione. Infine, questa soluzione comporterà un investimento inferiore rispetto a una ristrutturazione pesante e tempi di cantierizzazione più ridotti.

Il sindaco Fabbiano ha anche voluto affrontare le affermazioni apparse sulla stampa da parte dei consiglieri comunali di FDI, ribadendo che è legittimo criticare l’operato dell’amministrazione e non essere d’accordo con le scelte della giunta comunale. Tuttavia, ha ammonito contro la strumentalizzazione a fini politici di un argomento delicato come la scuola Leonardo da Vinci, sottolineando che la sicurezza e la salute dei bambini devono essere prioritarie. Secondo il sindaco, la demolizione e la successiva ricostruzione rappresentano l’unica soluzione possibile per garantire un ambiente scolastico sicuro e adeguato.

Con l’annuncio della demolizione e della ricostruzione della scuola Leonardo da Vinci, l’amministrazione comunale di San Giorgio Ionico dimostra un impegno concreto nel garantire una formazione di qualità per i giovani studenti, offrendo loro un ambiente scolastico moderno, sicuro e confortevole.