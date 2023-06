Nota del Taranto F.C. sulle pendenze con il Comune

“La società Taranto Football Club 1927 comunica che sono state saldate le pendenze con il Comune di Taranto in ordine alla concessione dello Stadio Erasmo Iacovone.

Per la stessa società non è consuetudine divulgare informazioni riguardanti adempimenti alle istituzioni ma al netto di una situazione ormai divenuta pubblica, ci tiene a rassicurare tutti i tifosi di aver ottemperato al saldo totale degli impegni nei confronti dell’amministrazione comunale.

Di conseguenza, la società attende solo il nulla osta per l’utilizzo dello Stadio Erasmo Iacovone per tutta la durata della stagione sportiva 2023/2024, per poi procedere al completamento della domanda d’iscrizione per il prossimo campionato di Serie C, come pubblicamente dichiarato dalle istituzioni locali”.