La carenza di manodopera nell’agricoltura italiana: un webinar per affrontare la sfida

BARLETTA – Domani, venerdì 16 giugno, alle ore 18, andrà in onda il secondo appuntamento di “Agritalk”, il format ideato da Op Agritalia, l’organizzazione di produttori di uva da tavola con sede a Barletta.

Il webinar, dal titolo “Il lavoro in agricoltura”, si concentrerà sulla grave carenza di manodopera che ha colpito duramente le campagne italiane lo scorso anno, mettendo a rischio la produzione agricola nel Paese.

Con l’arrivo della stagione estiva, in Puglia si stima che ci sia spazio per almeno diecimila giovani lavoratori per colmare la mancanza di manodopera.

Tuttavia, l’Italia si trova di fronte a un problema: la scarsità di lavoratori disponibili. I costi di produzione sono stati quintuplicati a causa della guerra in Ucraina, mentre il clima avverso ha causato una drastica diminuzione della produzione, con una perdita del 21% nel 2022. Se non fosse stato per la rivoluzione digitale e gli investimenti tecnologici nei campi, i danni sarebbero stati ancora più ingenti.

Tuttavia, mancano le figure professionali specializzate per sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla tecnologia.

È pertanto necessario promuovere un piano integrato di formazione che coinvolga la Regione, le associazioni di categoria, le aziende e le scuole al fine di recuperare le antiche conoscenze e superare le sfide legate al lavoro nelle campagne.

Nel corso del webinar, interverranno importanti figure del settore, tra cui il presidente di Op Agritalia, Michele Laporta; l’assessore regionale Sebastiano Leo, responsabile delle politiche per il lavoro; il referente per la Puglia di Copagri, Michele Palermo; il segretario generale Flai Puglia, Antonio Gagliardi; e il presidente dell’impresa sociale Terre Solidali, Ibrahim Elsheikh.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta sui canali social di Op Agritalia, inclusi Facebook e LinkedIn, oltre al canale YouTube di AprMovie.

L’agricoltura italiana si trova di fronte a una sfida cruciale: garantire una forza lavoro adeguata per sostenere la produzione agricola e far fronte alle difficoltà attuali. Il webinar “Il lavoro in agricoltura” si propone di stimolare la discussione e individuare soluzioni concrete per affrontare questa problematica e garantire un futuro sostenibile per il settore.