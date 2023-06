Festa delle Luci 2023 A Locorotondo

non

Al via la rassegna di Euforica APS in onore dei festeggiamenti di Santa Lucia a Locorotondo

Torna Festa delle Luci a Locorotondo, giunta alla VI edizione. Partendo da una dimensione prettamente locale, in breve tempo, la rassegna ha ridisegnato un nuovo volto all’antica Festa di Santa Lucia che si celebra il 6 luglio a Locorotondo ed è diventata un appuntamento con realtà culturali, artistiche e musicali regionali, nazionali ed internazionali.



L’edizione 2023 di Festa della Luci prevede un calendario di eventi articolato tra musica, spettacolo, religiosità e tradizione. Il programma prende il via mercoledì 5 luglio con il grande evento di inizio estate “LUMinARIA: Dancing in the Moonlight” grazie alla collaborazione del Comune di Locorotondo, di residenti, attività commerciali e ricettive del paese e al prezioso contributo della BCC Locorotondo e con il patrocinio della Regione Puglia. Nel borgo illuminato dalla sola luce delle candele, cinque Dj Set, localizzati in altrettante location e dedicati ognuno ad una generazione musicale diversa (Pre-boomer, Boomer, Generazione X, Millennials, Generazione Z), animeranno i vicoli del borgo antico con generi musicali che spaziano dallo swing anni ’30 alle sonorità contemporanee. I pezzi più celebri delle diverse generazioni musicali Pre-boomer (anni ’30 – ’40), Boomer (anni ’50 – ’60), Generazione X (anni ’70 – ’80), Millennials (anni ’90 – 2000), Generazione Z (dagli anni 2010 a oggi) accompagneranno i visitatori sino all’ora dell’atteso spettacolo di luci, musica e fuochi barocchi, il più grande della Puglia, disegnato da Euforica e realizzato da Itria Fireworks. Per ammirarlo basterà alle ore 23:15, dalla Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”, alzare gli occhi verso il profilo più elegante del borgo, via Nardelli, e lasciarsi trasportare dalla musica e dai fuochi che la seguiranno a ritmo.



Nella stessa serata sarà, inoltre, possibile effettuare visite guidate al buio nel centro storico di Locorotondo dal titolo “Discoveringdarkness: alla scoperta del buio”: un’esperienza sensoriale unica nel suo genere che trasporterà i visitatori tra le bellezze del borgo antico guidati dalle parole e dai racconti di una guida esperta a lume di candela.



Giovedì 6 luglio, come da tradizione, si celebrerà la Festa di Santa Lucia con la Santa Messa e la solenne processione serale di Santa Lucia per i vicoli del centro storico di Locorotondo che chiuderanno la VI edizione di Festa delle Luci 2023.

Programma

Mercoledì 05 luglio 2023 – Locorotondo

LUMinARIA 2023 – Dancing in the Moonlight

Musica, luci e fuochi barocchi nel buio di una notte di mezza estate

Centro Storico di Locorotondo

– ore 19:30 – DJ set “Dancing in the Moonlight”

(Location varie del centro storico)

– ore 21:00 – Discovering Darkness: Visita guidata a lume di candela

Info-Point Locorotondo, Via Morelli 24 (prenotazione obbligatoria)

– ore 22:00 – Discovering Darkness: Visita guidata a lume di candela

Info-Point Locorotondo, Via Morelli 24 (prenotazione obbligatoria)

– ore 23:15 -Spettacolo di musica e fuochi barocchi “Dancing in the Moonlight”

Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”

Giovedì 06 luglio 2023 – Locorotondo

FESTA DI SANTA LUCIA – CXIV Edizione

– ore 7:30 – Celebrazione della Santa Messa Mattutina di Santa Lucia

Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo

– ore 19:00 – Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia

Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo

– ore 20:00 – Solenne Processione per le vie cittadine e benedizione finale con le SS. Reliquie

Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo