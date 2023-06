Ente Provincia di Taranto: sbarca su instagram e riattiva la pagina facebook

La Provincia di Taranto ha scelto di potenziare la sua strategia di comunicazione, abbracciando l’era dei social media. A partire dal 15 giugno 2023, l’Ente ha riattivato la propria pagina Facebook e inaugurato un nuovo account su Instagram, allo scopo di instaurare un contatto diretto con i cittadini, condividere informazioni di pubblica utilità e promuovere l’immagine istituzionale.

L’utilizzo dei social media è diventato un elemento essenziale per le pubbliche amministrazioni, e la Provincia di Taranto ha deciso di cogliere appieno le opportunità offerte da queste piattaforme per avvicinarsi alla cittadinanza. L’obiettivo è superare le eventuali distanze che possono insorgere tra l’Ente e i cittadini, creando un canale di comunicazione diretto, trasparente ed efficiente.

Attraverso la pagina Facebook e l’account Instagram, l’Ente provinciale fornirà informazioni in tempo reale, contenuti informativi di carattere pubblico e utilità per i cittadini. Inoltre, saranno segnalati eventi locali di rilevanza e interesse collettivo. È importante sottolineare che l’aumento dell’uso dei social media non depotenzierà il sito istituzionale dell’Ente, che rimarrà costantemente aggiornato e continuerà ad essere il principale strumento di trasparenza.

L’Amministrazione provinciale di Taranto riconosce l’importanza delle nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione per ridurre le distanze tra Ente e cittadini. La presenza online attraverso i social media è diventata una necessità per le pubbliche amministrazioni, in particolare per le Province che stanno riacquisendo competenze grazie a una recente riforma legislativa che prevede anche l’elezione diretta del Presidente e dei consiglieri.