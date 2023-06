“Disabili Attivi”- Evento rinviato per maltempo e consiglio. L’Associazione “Disabili Attivi” organizza un evento per verificare le promesse fatte dal Comune di Taranto sui diritti dei disabili. L’evento è stato rinviato al 20 giugno per motivi di maltempo e di coincidenza con il consiglio comunale.

Motivi del rinvio

L’evento previsto per il 16 giugno è stato posticipato al 20 dello stesso mese. La decisione è stata presa per due ragioni principali: la coincidenza con il consiglio comunale e le previsioni meteo sfavorevoli.

Nuova data e programma

L’evento si svolgerà quindi martedì 20 giugno, con lo stesso orario e lo stesso luogo. Si tratta di un’occasione importante per discutere di alcuni temi di interesse comune e per condividere le proprie esperienze. Si invitano tutti i partecipanti a confermare la propria presenza entro il 18 giugno

Leggi anche: “Disabili Attivi ” Evento per I diritti