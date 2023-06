Allarme furti d’auto ad Altamura, il sindaco Petronella incontra il Prefetto l reati sono sempre meno, ma sempre troppi. Il punto sulla sicurezza nelle città e in generale in Italia lo ha fatto nel dicembre 2022 il rapporto Censis. Quasi tutti gli indicatori segnalano un calo, ma la percezione è opposta: gli italiani si sentono più insicuri, soprattutto gli altamurani. I ladri d’auto le pensano proprio tutte e sono sempre un passo avanti sia in termini di tecnologie che di modalità e di veicoli da mettere nel mirino. Un’ulteriore prova di queste considerazioni viene dall’individuazione di auto adagiate su quattro supporti, con i pneumatici asportati. Un’immagine che per i residenti di Altamura è sempre più familiare.

Si ripetono ciclicamente, nonostante il giro di vite dei controlli delle forze dell’ordine. Un film già visto, che crea allarme sociale, circostanza che, tuttavia, non è servita da deterrente per indurre i responsabili a cambiare registro e per questo, il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella, ha chiesto ed è stato ricevuto in data odierna dal Prefetto di Bari dott.ssa Antonio Bellomo, alla presenza dell’onorevole Rossano Sasso, per fare il punto della situazione e adottare un tavolo per la sicurezza in città e possibili contromisure.

Allarme furti d’auto ad Altamura, il sindaco Petronella incontra il Prefetto

Nelle ultime settimane si sono verificate azioni di microcriminalità, furti soprattutto in centro, ad opera degli stessi personaggi ma sembra complicato, fermarli. E il risultato è che questi soggetti reiterano atti illeciti ormai con una frequenza davvero elevata. Le forze dell’ordine sono al servizio del territorio, stanno portando avanti le procedure necessarie in casi del genere, ma occorre risolvere in modo definitivo la questione, perché l’attuale escalation è intollerabile. Esiste una criticità particolare legata ai comportamenti di pochi singoli che generano conseguenze di rilievo per la città di Altamura.

Sindaco Vitantonio Petronella: “Come sindaco e cittadino di Altamura non posso restare in silenzio di fronte a questa preoccupante realtà. Sono determinato ad agire e mettere in campo tutte le azioni necessarie per rendere Altamura una città più sicura e vivibile. Urge adottare le misure opportune e necessarie per risolvere i problemi legati alla mancanza di sicurezza in città.

Ringrazio il Prefetto per la sensibilità e la disponibilità nei confronti della città di Altamura. Subito 250.000 euro grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno per un adeguato impianto di videosorveglianza della città, sia ai fini preventivi che di indagine e di controllo. Una prima risposta concreta alle esigenze dei cittadini e poi, nei prossimi mesi nell’ambito del nuovo contingente di forze dell’ordine previsto in provincia di Bari e annunciato due settimane fa dal Ministro Piantedosi, l’invio di un consistente numero di carabinieri nella nostra città. Ma non basta, Stiamo studiando un protocollo che coinvolga nelle attività preventive anche gli istituti di vigilanza privati, così come promesso in campagna elettorale insieme ad un maggiore impiego della nostra polizia locale, attualmente sotto organico.

A questo si deve aggiungere un’opera di sensibilizzazione e controllo del territorio da parte di tutti i cittadini e che coinvolga le associazioni, le parrocchie di quartiere e i comitati”.