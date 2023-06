Taranto – Il Cinzella Festival 2023!

CINZELLA FESTIVAL 2023

Suoni, Immagini e Parole tra i Due Mari



Il festival dedicato a musica, cinema e cultura per la direzione artistica di Michele Riondino, arriva nel 2023 alla sua settima edizione con un triplo appuntamento.



dal 30 giugno al 2 luglio – Cinzella Immagini

Spazioporto, Taranto

Proiezioni Film a tema musicale e sociale e talk



dal 6 all’8 luglio – Cinzella Parole

Mon Reve Resort (Talsano, Taranto)

Premio del Libro Spettacolare “Cinzella – Città di Taranto”



dal 13 al 15 agosto Cinzella Suoni

Cave di Fantiano (Grottaglie, Taranto)

13/08 The Sisters of Mercy + In2thesound

14/08 Mannarino + Il Muro Del Canto

15/08 Cosmo (dj set) + Roni Size (dj set) + Whitemary

