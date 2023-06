Santeramo varata la Campagna antincendi boschivi 2023 Partirà dal prossimo 15 giugno per concludersi il 15 settembre la “Campagna Antincendi Boschivi 2023” della Protezione Civile di Santeramo in Colle.

A tal fine il Comune ha emanato un’ordinanza che impone il divieto, durante il periodo di grave pericolosità di incendio sopracitato e in tutte le aree comunali a rischio incendio boschivo, di accendere fuochi di ogni genere, di usare esplosivi, apparecchi di fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, tenere in esercizio fornaci, forni a legna, fumare, gettare fiammiferi, mozziconi accesi, esercitare attività pirotecnica, lanciare razzi, lanterne volanti, abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boschive o transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

L’ordinanza dispone, inoltre, tutte le prescrizioni generali ed attività di prevenzione agli incendi che tutta la cittadinanza è tenuta a osservare nelle aree comunali, insieme alle disposizioni di vigilanza per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, Carabinieri, per il nucleo di vigilanza ambientale regionale, gli organi di Polizia e tutti gli altri enti territoriali predisposti per legge, oltre alle sanzioni previste per la mancata osservanza delle suddette disposizioni.

Oltre alla predetta ordinanza, si allegano le prescrizioni alla cittadinanza da parte del sindaco Vincenzo Casone e dell’autorità territoriale di Protezione Civile, circa le corrette modalità cui, in caso di avvistamento di fumo o d’incendio, deve effettuarsi la segnalazione alle autorità preposte.

Ulteriori informazioni, particolarmente sulle attività di prevenzione da mettersi in atto da parte di tutti, possono essere richieste all’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Santeramo in Colle, al numero telefonico 0803030572 o all’indirizzo e-mail della stessa: protezionecivile@comune.santeramo.ba.it