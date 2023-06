“Notte prima degli esami” per gli alunni dell’Istituto Pirandello di Paolo VI di Taranto

Una festa da ballo per il saluto finaleUna serata magica da “notte prima degli esami” è quella che hanno vissuto martedì scorso gli studenti delle terze classi della Secondaria di primo grado dell’Istituto Luigi Pirandello di Taranto. Sono stati alcuni genitori rappresentanti del consiglio d’istituto e dei consigli di classe a voler realizzare il desiderio dei ragazzi di vivere un momento di condivisione e di festa prima del saluto finale. Quanti adolescenti, anche non più tali, non hanno desiderato di partecipare almeno una volta nella vita ad una festa da ballo in stile americano, di quelle che si vedono nei film?

Questo piccolo sogno è diventato una realtà, grazie all’impegno dei genitori e all’accoglienza del parroco della chiesa Santa Maria del Galeso di Paolo VI, don Salvatore Magazzino, che ha ospitato l’evento. Il risultato è stato un successo: larghissima la partecipazione di alunni e docenti. Il tema scelto è stato quello dell’eleganza: ragazzi e ragazze nei giorni scorsi si sono divertiti a cercare l’abito giusto per essere impeccabili all’evento. E finalmente il grande giorno è arrivato. La serata ha avuto inizio con i saluti della dirigente scolastica, la dott.ssa Antonia Caforio, la quale ha voluto dare il suo augurio a tutti i ragazzi che nei prossimi giorni sosterranno il primo esame della loro vita e che lasceranno l’istituto per continuare il proprio percorso scolastico alle superiori. Poi si è dato il via alle danze e la festa ha raggiunto il suo momento clou con l’elezione del re e della reginetta da parte dei presenti. E poi ancora foto-ricordo con la torta, sorrisi e abbracci, e anche qualche lacrima di commozione. Buona la prima quindi e ora gli organizzatori pensano già alla seconda edizione. Appuntamento quindi al prossimo anno.

