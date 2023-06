Maggio all’infanzia, gli appuntamenti a Bari e Monopoli tra disabilità e astronomia Uno speciale progetto teatrale sulla disabilità e due appuntamenti legati all’astronomia connotano il week-end di appuntamenti a Bari e Monopoli del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, con la direzione artistica di Teresa Ludovico per Fondazione SAT. Le famiglie delle persone disabili sono abituate, la resilienza fa parte del DNA di ognuna di loro, e loro sanno che questo momento finirà, ma hanno bisogno almeno di essere ascoltate e accolte. Le persone con disabilità, forse, non sono un numero così elevato da fare notizia, ma in questo momento sono una parte della popolazione che vive la solitudine dei bisognosi.

Sabato 10 giugno alle 18 il Teatro Kismet del capoluogo pugliese ospita alle 18 (H)amleto, un progetto speciale curato da Factory Compagnia Transadriatica frutto del laboratorio permanente di teatro e disabilità di Factory inaugurato a Lecce nel 2021.

Nello spettacolo curato da Tonio De Nitto e Fabio Tinella, persone con e senza disabilità si cimentano con la tragedia per eccellenza di William Shakespeare scandagliandone i temi e le possibilità.

“Provando, attraverso di essa a rivendicare la propria esistenza – raccontano i due autori – quell’esserci, quel “to be” che ci fa aggrappare alla vita anche quando ne perdiamo il senso. Anche le parole di questo Hamleto sono scritte da una penna non conforme, sono il parto libero di pensieri in cui persona e personaggio si confondono inventando una grammatica speciale, essenziale ed esistenziale.

Domenica 11 giugno invece alziamo gli occhi al cielo con due lezioni spettacoli dedicati alle meraviglie dell’universo e curati da Associazione Andromeda. Nell’Arena all’aperto del Teatro Kismet alle 21 va in scena Magica Scienza (consigliato a partire da 6 anni): uno spettacolo di magia in cui ogni numero viene svelato attraverso il racconto delle più importanti leggi fisiche, chimiche e matematiche. Uno show coinvolgente e interattivo guidato dallo scienziato Alessio Perniola che mostra come il metodo scientifico e la storia della scienza possano condurre ad una nuova visione del mondo che ci circonda. L’appuntamento è gratuito fino a esaurimento posti e rientra nella rassegna Stanic. Il quartiere si incontra a teatro, nell’ambito del progetto ‘Kismet Community’ finanziato dal bando Un negozio non è solo un negozio del Comune di Bari (D Bari 2022/24).

Alle 20.30 è invece il Roof Garden del Teatro Radar di Monopoli a fare da palcoscenico per Storie cosmiche, lezione spettacolo di Pierluigi Catizone. Durante la serata saranno narrate le storie e leggende del cielo Stellato delle costellazioni visibili in quel momento passando dal racconto del mito alle conoscenze attuali sull’universo. Segue poi l’osservazione al telescopio di alcune meraviglie del cielo stellato.