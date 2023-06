Iniziativa di formazione per la sicurezza stradale a Bari

Nel 2021, nella città di Bari, si sono verificati ben 1.446 incidenti stradali, causando la morte di 11 persone e ferendo altre 2.120. Lo scorso anno, nel 2020, si erano registrati 1.092 sinistri, con 12 decessi e 1.605 feriti. Questi dati preoccupanti evidenziano la necessità di promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare i guidatori sulla corretta conduzione dei veicoli.

Per affrontare questo problema, la Polizia Locale di Bari e l’Automobil Club del capoluogo hanno lanciato un’iniziativa di tre giorni chiamata “Guida in Sicurezza con i Formatori ACI Ready2Go”. L’anno scorso, la Polizia Locale di Bari ha rilevato complessivamente 2.791 incidenti stradali, di cui 1.267 con feriti, 9 con esito mortale e 28 con persone trasportate o conducenti in prognosi riservata.

L’obiettivo di questo progetto è fornire agli agenti della Polizia Locale ulteriori conoscenze su queste importanti tematiche al fine di migliorare il loro approccio nei confronti degli utenti della strada. Sono previsti due cicli di formazione giornalieri che coinvolgeranno oltre 130 agenti della Polizia Locale di Bari. Durante la formazione, saranno affrontati temi cruciali come il rispetto dei limiti di velocità, la sicurezza attiva e passiva e l’importanza di mantenere sempre la massima concentrazione alla guida.