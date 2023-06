Bonus edilizi e mercato immobiliare a Lecce. Il data analyst Davide Stasi ha studiato l’effetto delle agevolazioni fiscali sulle compravendite residenziali in provincia di Lecce.

I risultati mostrano una crescita sostenuta del numero delle transazioni immobiliari negli ultimi anni, grazie soprattutto agli incentivi per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica.

La ripresa del mercato immobiliare

Molti salentini hanno acquistato immobili da ristrutturare sia come prima che come seconda casa, dando una spinta positiva al mercato.

Gli appartamenti che salgono di classe energetica ottimizzano il comfort abitativo ed aumentano il loro valore.

Maggiori transazioni si registrano nella cintura di Lecce, dove si trovano soluzioni abitative più ampie, indipendenti e a buon prezzo.

L’anno scorso si sono registrate 8.572 transazioni in provincia di Lecce, con una media annua del 4,2 per cento dal 2011 al 2022.

Le agevolazioni fiscali per la casa

Le detrazioni d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state introdotte nel 1997 e hanno subìto diverse modifiche nel tempo.

Le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sono state previste dal 2007.

Attualmente, le detrazioni per ristrutturazioni edilizie sono fissate al 50 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre quelle per la riqualificazione energetica variano dal 50 al 110 per cento a seconda del tipo di intervento.