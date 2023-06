TRANI inONDA, la festa di Rai Radio 3 nel Castello Svevo di Trani

La Festa di Rai Radio 3 suona nel Castello Svevo di Trani Arriva a Trani la grande Festa di Rai Radio 3. La città tranese sarà per tre giorni la sede di tutte le principali trasmissioni di Rai Radio 3 e accoglierà molti ospiti di rilievo, oltre a un numeroso pubblico di appassionati. Saranno tre giorni di lezioni-concerto, spettacoli teatrali, convegni ispirati al Mediterraneo e ai suoi territori, esibizioni di artisti di spicco e giovani talenti, letture musicate: c’è questo e tanto altro nel palinsesto di “Trani InOnda – La festa di Rai Radio 3”, la manifestazione culturale promossa dalla Rai in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, in programma dal 9 all’11 giugno nella città eletta da Federico II di Svevia fortezza marittima.

Il flusso travolgente di musica e parole coinvolgerà gran parte del piano nobile del Castello di Trani, centro e motore della cultura di questo vivace angolo della Puglia; in particolare, gli eventi interesseranno le sale “Manfredi” e “Federico II”, ambienti capaci di lasciare anche un multiforme racconto per immagini negli occhi di quanti prenderanno parte alla festa.

L’evento, del resto, è in linea con la volontà del Ministero della Cultura di promuovere la creatività contemporanea e l’industria creativa anche nel settore musicale.

In considerazione delle possibili modifiche e/o limitazioni che potranno essere apportate al percorso di visita nel corso dell’allestimento e svolgimento dell’evento, da oggi martedì 6 a domenica 11 giugno l’accesso al Castello sarà gratuito per tutti, nel rispetto della capienza massima del Monumento.